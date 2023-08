Pnrr: Mazzetti (Fi), 'progressi evidenti a tutti, smentiti allarmismi e propaganda'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Sul Pnrr la sinistra ha fatto molto rumore per nulla, quasi facendo il tifo per il fallimento del governo, dunque contro il nostro Paese. La sinistra, come sempre, fomenta paure infondate: questa volta l'ha fatto tramite i propri sindaci facendo loro dire che mo...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Sul Pnrr la sinistra ha fatto molto rumore per nulla, quasi facendo il tifo per il fallimento del governo, dunque contro il nostro Paese. La sinistra, come sempre, fomenta paure infondate: questa volta l'ha fatto tramite i propri sindaci facendo loro dire che molte opere già finanziate dal Pnrr non potranno essere realizzate, ma anche in questo caso è stata smentita dalle evidenze illustrate dal ministro Fitto nella sua informativa. Il governo ha lavorato per ottenere i fondi entro il 2023, rimodulando i progetti con realismo e ottenendo parere favorevole dalla Ue: è stato rigoroso e serio e i risultati si vedono". A dirlo Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.

"È molto positivo – nota l'esponente azzurra – che ci sia un canale di dialogo concreto e sereno con la Ue, grazie all'autorevolezza del governo e all'impegno del ministro Tajani, che permetterà di portare a conclusione il Pnrr. Sono finanziamenti importanti che devono essere investiti con oculatezza e programmazione, mettendo in evidenza fin da subito che alcuni progetti programmati prima del Pnrr e inseriti nel piano potrebbero non essere conclusi, questo va detto con grande senso di responsabilità e onestà intellettuale". "Adesso la partita si sposta sui territori dove le opere finalizzate andranno materialmente completate: grazie anche a una serie di norme volte alla semplificazione sarà più semplice fare le opere e farle bene. Una cosa positiva l'ha fatta l'opposizione: chiedere un'informativa da parte del ministro Fitto cosicché tutta la Nazione adesso ha a disposizione la verità, i fatti ovvero i progressi del Pnrr, senza più allarmismi e propaganda", conclude Mazzetti.