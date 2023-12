Pnrr: Meloni a Bonomi, 'da revisione 12 mld per imprese'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "Dodici mld dei fondi che abbiamo liberato" con la revisione del Pnrr "vanno a sostenere le imprese di questa nazione. Presidente Bonomi, quando noi abbiamo approvato al manovra qualcuno giustamente ha detto che c'era attenzione al lavoro e ai redditi ma non la necessaria attenzione alle imprese, e non c'era perché noi stavamo facendo un lavoro col Pnrr che avrebbe generato queste risorse". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Milano per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Lombardia. Più volte, nel corso del suo intervento, la presidente del Consiglio ha ringraziato il ministro Raffaele Fitto -l"onnipotente", ha scherzato- per il lavoro portato avanti.