Pnrr: Meloni, 'centrato altro obiettivo, raggiunti 52 target per chiedere V rata a Ue'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Oggi il governo ha centrato un altro obiettivo estremamente importante. La cabina di regia del PNRR ha ratificato il raggiungimento dei 52 obiettivi necessari per consentire all’Italia di presentare, entro il 31 dicembre 2023, alla Commissione europea la richiesta per la quinta rata da 10,5 miliardi di euro. Traguardo che si somma al primato già raggiunto dall’Italia, ovvero quello di essere la prima Nazione in Europa ad aver presentato la quarta richiesta di pagamento del PNRR". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni, questa mattina assente alla cabina di regia a Palazzo Chigi perché influenzata.

"Questo – prosegue la presidente del Consiglio – ci consentirà di ricevere nei prossimi giorni la somma di 16,5 miliardi di euro relativi alla quarta rata e di far salire complessivamente la quota già incassata a circa 102 miliardi di euro, più della metà dell’intero Piano di ripresa e resilienza. Ringrazio il Ministro Fitto, tutti i Ministri e le Amministrazioni centrali e locali che hanno contribuito a questo grande risultato, che testimonia ancora una volta lo straordinario lavoro portato avanti in questi mesi".