Pnrr: Meloni, 'ottimista su pagamento terza rata e anche su quarta'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Sul Pnrr "sono più ottimista di lei. Sono ottimista sia sul pagamento della terza rata, sia sulle modifiche della quarta". Così la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Vilnius, risponde a chi le chiede delle decisioni assunte ieri dalla cabina di regia, che ha modificato 10 target legati alla quarta rata.

"Noi stiamo continuando a lavorare con la Commissione, ho parlato anche con la presidente Von der Leyen, che pure ringrazio . E ringrazio il ministro Fitto che sta facendo, secondo me, un ottimo lavoro. La Commissione ha dichiarato oggi che il lavoro col governo italiano è proficuo, va avanti, sta dando i suoi frutti, quindi diciamo che se posso dire con sincerità, vedo molto più allarmismo sul fronte interno che fuori dai nostri confini. Non so quanto aiuti francamente questa polemica, non so quanto aiuti la polemica dell'opposizione, che capisco eh, per carità, io ho fatto opposizione una vita e ho grande rispetto, però bisognerà ricordare che noi lavoriamo su un Piano che non avevamo scritto noi, ma che è stato scritto due governi fa".

"Ci sono alcune cose che per la Commissione non vanno bene, ma non credo si possano imputare a noi – prosegue – quindi noi stiamo cercando di risolvere, di fare del nostro meglio e ogni tanto piacerebbe, insomma, vedere che si dà una mano invece di fare questo allarmismo che sicuramente non ci aiuta, non tanto agli occhi della Commissione, ma magari agli occhi di altri osservatori che sono comunque importanti".