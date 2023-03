Pnrr: Meloni, 'pronti a nuove risorse per enti locali se conti lo permetteranno'**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Il governo è pienamente consapevole della situazione particolarmente difficoltosa in cui si trovano i Comuni italiani" alle prese con l'"attuazione del Pnrr. Abbiamo ben presente le criticità di natura finanziaria, e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, siamo disponibili e pronti a valutare ulteriori risorse da destinare agli enti locali", una "valutazione che va fatta all'esito della programmazione" economica finanziaria. Così il premier Giorgia Meloni, rispondendo in aula alla Camera a un question time targato Lega. Sul fronte dei comuni, il presidente del Consiglio ha snocciolato "alcuni elementi", come i "50 milioni già stanziati nel 2022 per i Comuni soggetti a spopolamento" o 'l'assicurazione dei "lep per disabili e asili nido in quei comuni che versano in condizioni di difficoltà".