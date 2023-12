Pnrr: Meloni, 'rinegoziato nonostante tifo contro di noi, determinati e seri'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Nonostante le tifoserie che speravano che non si riuscisse a mettere a terra il Pnrr, noi abbiamo ottenuto la terza rata, l'ok per la quarta - e saremo la prima nazione europea a prenderla - e stiamo entro il 31 dicembre presentando gli obiettivi della quinta ra...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Nonostante le tifoserie che speravano che non si riuscisse a mettere a terra il Pnrr, noi abbiamo ottenuto la terza rata, l'ok per la quarta – e saremo la prima nazione europea a prenderla – e stiamo entro il 31 dicembre presentando gli obiettivi della quinta rata, per un totale che supera i 100 e passa miliardi di euro, più della metà del Pnrr. Questo lo abbiamo fatto mentre rinegoziavamo il Pnrr. Mi si diceva che era impossibile, impossibile è la parola che usa chi non ha coraggio perché se le cose sono ragionevoli si possono portare a casa. Noi andiamo avanti con determinazione e serietà". Così la premier Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5.