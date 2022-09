Pnrr, Meloni: rivederlo non è eresia, non vuol dire stravolgerlo

Cernobbio(Co), 4 set. (askanews) – “Io non sarei per un nuovo scostamento di bilancio, siamo indebitati oltre misura, ma ci sono altre risorse, si può provare ad esempio a parlare con l’Ue per usare le risorse della nuova programmazione Ue”.

Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, durante il Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio

Il Pnnr “è stato scritto prima” della crisi del prezzo dell’energia ed “è previsto” che possa essere perfezionato” sulla base dello scenario mutato, ha detto Giorgia Meloni, sottolineando che ciò “non vuol dire stravolgerlo”, ma non può neanche essere considerato “eresia.”