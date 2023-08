Pnrr, Meloni: "Soddisfatti per i risultati, non abbiamo perso un euro"

Roma, 9 ago. (askanews) – “Cominciamo col dire che l’Italia nel 2023 beneficerà complessivamente, come previsto, di 35 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’Europa conferma che l’Italia alla fine dell’anno tra terza e quarta rata avrà tutte le risorse previste con buona pace di chi sparava che il Governo perdesse queste risorse o una parte di esse”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la diretta social ‘Gli appunti di Giorgia’.

“Cinquecento milioni della terza rata sono stati spostati sulla quarta per via di una incomprensione tra la commissione europea e il precedente governo sulle modalità di attuazione di uno degli obiettivi che era quello sui posti letto per gli studenti universitari. Questione che risolveremo, ovviamente”, ha promesso Meloni.

“Mentre la Commissione dà il via libera al pagamento della terza rata, ha anche approvato le modifiche che abbiamo proposto relative agli obiettivi della quarta rata”, ha sottolineato.

“Siamo molto soddisfatti per questi risultati. Avevamo promesso che l’Italia non avrebbe perso un euro di queste risorse, che le avrebbe spese bene e le cose stanno andando esattamente in questa direzione”, ha concluso.