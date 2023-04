Home > Askanews > Pnrr, Meloni:no allarmismi, non considero idea di perdere risorse Pnrr, Meloni:no allarmismi, non considero idea di perdere risorse

Verona, 3 apr. (askanews) – “Non sono preoccupata dai ritardi sul Pnrr, lavoriamo per trovare soluzioni a problemi che non nascono oggi per le scelte di questo governo. Stiamo fornendo la documentazione, c’è un ottimo clima di collaborazione e quindi non mi convince questa ricostruzione allarmista sul Pnrr”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo al Vinitaly a una domanda sul Pnrr e sul rischio di perdere alcune delle risorse previste. “Certamente c’è un grande lavoro da fare, verificare la fattibilità di alcune cose, e questo è oggetto di interlocuzione con la Commissione. Non prendo in considerazione l’idea di perdere risorse ma di spenderle al meglio in modo efficace”.

