Pnrr: Messina (Fdi), 'da Bonaccini parole incoerenti'

Roma, 29 gen.

(Adnkronos) – "Capisco che nel Pd guadagna consensi chi la spara più grossa, ma attenzione perché certe affermazioni risultano incoerenti con quanto professato sino ad oggi. A Bonaccini, in particolare, diciamo che riconoscere adesso quanto il premier Meloni diceva mesi fa, cioè che il Pnrr fosse stato definito in un contesto economico totalmente diverso e che dunque andasse modificato, fa sorridere". Lo afferma Manlio Messina, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Bonaccini e Pd -aggiunge- dimenticano come il premier fosse stato bollato come irresponsabile sovversivo. Adesso, invece, le danno ragione. Il Governo ha raggiunto i 55 obiettivi previsti in meno di 60 giorni, ha riunito la cabina di regia con i rappresentanti delle Regioni, è attualmente al lavoro per il pacchetto Repower Eu. Faccio gli auguri al prossimo segretario del Pd, chiunque sarà, ma spero faccia pace con le sue idee, prima di esporsi".