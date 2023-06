Pnrr: Mic, 'in Lombardia oltre 12 mln per la transizione digitale delle imprese culturali'

Pnrr: Mic, 'in Lombardia oltre 12 mln per la transizione digitale delle ...

Milano, 22 giu.(Adnkronos) – In Lombardia sono 226, in tutto, i soggetti che potranno accedere ai contributi a fondo perduto del Pnrr previsti dal ministero della Cultura per sostenere le imprese culturali e creative nella transizione digitale. Per loro sono in arrivo 12.793.016,14 euro di fondi, che verranno distribuiti in 11 province lombarde.

Tra le 2.986 domande presentate per partecipare all’avviso pubblico Tocc, in tutto il territorio nazionale, la Lombardia ne ha presentate 358. Ad essere ammessi sono stati 12 i soggetti di Bergamo, 13 quelli di Brescia, 7 di Como, 5 di Cremona, 4 di Lecco, 2 di Lodi, 8 di Mantova, 3 della provincia di Monza Brianza, 7 di Pavia e 5 quelli di Varese. Nella provincia di Milano sono stati 160.

Per la prima volta a beneficiare delle risorse MiC saranno anche le imprese della moda e dell’artigianato artistico.