Pnrr: Miele (Corte Conti), 'evidenze su ritardi non erano critiche a governo'**

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – "Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha svolto un controllo nell'interesse dell'Amministrazione, un monitoraggio nella realizzazione e nell'attuazione dei progetti del Pnrr eppure ci sono state qualche reazione anche da parte del governo, che credo siano state frutto di un equivoco". Lo ha detto Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti, intervenendo all'incontro 'Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani', organizzato da TeamSystem e The European House-Ambrosetti.

"L'aver evidenziato determinati ritardi -ha aggiunto Miele- non era una era certamente un giudizio negativo sull'azione del governo. In realtà il monitoraggio è finalizzato non solo a verificare la legittimità, come tradizionalmente avviene, ma anche la tempestività. E non devo rivelarlo qui io quanto sia importante la tempestività per intercettare le risorse del Pnrr. Quindi era finalizzata alle stesse amministrazioni, non certamente a dare un giudizio negativo per interloquire con la Commissione europea. Quindi -conclude- credo sia stato solo un equivoco, che credo sia anche già stato chiarito".