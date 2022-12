Pnrr, Morelli: grande opportunità da cogliere con buon senso

Roma, 13 dic. (askanews) - "Il Pnrr è una grande opportunità per il paese, opportunità che deve essere colta con il buon senso. Buon senso che parte da un presupposto, se parliamo di transizione energetica servono i tempi giusti per fare passi avanti rispetto ad un percorso che ha necessità di...

Roma, 13 dic. (askanews) – “Il Pnrr è una grande opportunità per il paese, opportunità che deve essere colta con il buon senso. Buon senso che parte da un presupposto, se parliamo di transizione energetica servono i tempi giusti per fare passi avanti rispetto ad un percorso che ha necessità di tempistiche che possono variare, dal punto di vista sociale, da una regione all’altra, ed economico perchè ogni azienda ha i propri tempi per fare questo importante percorso di transizione, sul quale c’è ormai un humus che parte dalle nuove

generazioni fino a quelle più anziane”.

Lo ha affermato il Sottosegretario di Stato con delega al Cipe, Alessandro Morelli, intervenuto al convegno sul rapporto Italia, Domani? Le sfide del Pnrr tra sostenibilità e transizione energetica, promosso da I-Com.

“Il tema dunque è arrivare ad una transizione per step impedendo un posizionamento ideologico sia da parte della politica sia da parte degli investitori. Anche su questo bisogna fare maggiori sforzi per una vera possibilità di neutralità tecnologica e per affrontare al meglio questo percorso prendendo dal mercato le migliori offerte”, ha concluso Morelli