Pnrr: Nicita (Pd), 'da Fitto confusione, si ritirano prima di giocare'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "C’è un tema di cui quest’aula si deve rendere conto e cioè che noi questo Pnrr l’abbiamo realizzato in una situazione corale, è stato il momento più altro di patriottismo italiano ed europeo dopo il Covid. Tutte le forze politiche, a parte Fdi, lo hanno votato. Oggi scopriamo che il governo ha inserito in un unico documento aggiustamenti, errori materiali che modificano alcuni tempi e proposte di modifica del Pnrr ai sensi dell’articolo 21 del regolamento attuativo, che avrebbero dovuto essere discusse preventivamente in Parlamento. A tutto questo si aggiunge Repower Eu. L’insieme di queste cose genera molta confusione. Perché questo documento non è stato portato nelle commissioni?". Lo ha detto in aula il senatore del Pd Antonio Nicita.

"E’ vero che il ministro Fitto è venuto molte volte in Parlamento -ha proseguito Nicita- ma abbiamo parlato di tutto tranne che di quello di cui oggi nel dettaglio ci sta informando. Il governo somiglia a una squadra di calcio che a metà campionato si ritira per paura di non portare a casa il risultato. Siamo sicuri che non ci fossero altre soluzioni? Le criticità che ha elencato il ministro Fitto ce le ha comunicate la commissione o sono iniziative del ministro?" "Non sappiamo se ci sono fatti o interventi che inventano dei fatti. La misura che ci ha lasciato più perplessi è questo taglio di 16 miliardi, non lo diciamo solo noi, ma i Comuni", ha concluso Nicita.