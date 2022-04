Pnrr, Nicotra (Anci): su organici Comuni arrivate alcune risposte

Roma, 6 apr. (askanews) – Che tra i Comuni italiani, specie quelli più picccoli, ci sia una carenza di personale dotato delle competenze necessarie per attuare i progetti di transizione ecologica legati al Pnrr “è un dato di fatto” e tuttavia dal Governo alcune “risposte sono arrivate e sono abbastanza soddisfacenti”. Lo ha detto il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra a margine della presentazione del primo corso di formazione sulla transizione eoclogica rivolto alla Pubblica aamministrazione, realizzato da Jti Italia e Save The Planet in collaborazzione con Anci, Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile e Ministero della Transizione Ecologica.

“Purtroppo – ha spiegato Nicotra – le politiche di contenimento della finanza pubblica che hanno in particolare colpito il sistema dei Comuni nei 15 anni che abbiamo alle spalle hanno determinato non soltanto una depressione straordinaria degli investimenti pubblici, ed in particolare comunali (ricordiamo che i Comuni sono i principali investitori pubblici nel nostro paese), ma hanno anche determinato una riduzione del personale comunale di circa il 20%. Parliamo di 120mila unità di personale su 480mila, quindi veramente un esercito di persone.

Una delle questioni che infatti abbiamo posto al governo all’indomani della presentazione del Pnrr era quello di un reclutamento straordinario di competenze amministrative. E devo dire che alle richieste dell’Anci delle risposte sono arrivate e sono abbastanza soddisfacenti”.

“E’ chiaro – ha concluso Nicotra – che il dato sulle 120mila unità di personale non è recuperabile in pochi anni, per cui ovviamente sarà un processo lento però è una sfida che i Comuni ora” posssono affrontare, ora i Comuni “hanno le leve per poter agire e per recuperare man mano e rafforzare i propri organici e quindi anche la propria capacità di azione”.