**Pnrr: ok Cdm all'unanimità a dl su governance**

**Pnrr: ok Cdm all'unanimità a dl su governance**

**Pnrr: ok Cdm all'unanimità a dl su governance**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi ha dato via libera, all'unanimità, al decreto sulla governance del Pnrr. Lo riferiscono fonti di governo a Cdm in corso....