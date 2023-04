Pnrr: Orlando (Pd), 'dobbiamo evidenziare responsabilità governo'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo mettere in evidenza la responsabilità politica di questo Governo che, nei confronti di una pubblica amministrazione educata negli scorsi anni a tagliare o rimodulare la spesa e che si trova improvvisamente circa 300 miliardi di euro da spendere, parl...

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo mettere in evidenza la responsabilità politica di questo Governo che, nei confronti di una pubblica amministrazione educata negli scorsi anni a tagliare o rimodulare la spesa e che si trova improvvisamente circa 300 miliardi di euro da spendere, parlando di revisione del Pnrr lancia un messaggio di attesa bloccando tutto". Così il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo all'assemblea del gruppo Pd alla Camera sul decreto Pnrr.

"Il danno che ha provocato il ritardo sul Pnrr è l'aver paventato il tema della revisione. Nel momento in cui usi la parola revisione dai un messaggio ad una struttura della Pa del tipo 'aspettiamo un attimo' che equivale a fermarsi, ed è quello che è successo. Stiamo ripensando il Pnrr alla luce degli aumenti dei materiali utili alle opere – ha aggiunto poi Orlando – ma non è mai stato messo all'ordine del giorno il tema del costo del lavoro che non è stato rivalutato e che è antecedente all'aumento dell'inflazione".