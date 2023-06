Pnrr: Orlando, 'è piano con valori progressisti, sia nostra bandiera'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Io non credo che la destra non stia applicando il Pnrr perché sono incompetenti. La destra si trova ad applicare un piano che ha dei valori al suo interno di carattere progressista. Se si guarda ai primi obiettivi degli accordi sul Next Generation vi erano la ...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "Io non credo che la destra non stia applicando il Pnrr perché sono incompetenti. La destra si trova ad applicare un piano che ha dei valori al suo interno di carattere progressista. Se si guarda ai primi obiettivi degli accordi sul Next Generation vi erano la transizione ecologica, la riduzione dei divari territoriali, la riduzione delle differenze di genere, la riduzione delle diseguaglianze sociali". Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando ad Omnibus, su La7.

"Si tratta di temi che non sono tra le corde della destra quindi proveranno a dare una piegatura diversa al Pnrr. Siamo noi che dovremmo utilizzare quel piano e farlo diventare fino in fondo la bandiera dei progressisti italiani perché non parla solo agli ecologisti preoccupati per i cambiamenti climatici ma anche a chi investe sulla transizione ecologica, a milioni di lavoratori che hanno bisogno di strumenti attraverso i quali accompagnare la trasformazione delle imprese. Il Pd dovrebbe chiedere la piena attuazione degli obiettivi del Next Generetion perché sono una occasione di trasformazione della società italiana".