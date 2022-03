Pnrr, OverIt: digitalizzare per mantenere competitività imprese

Milano, 18 mar. (askanews) – Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un’occasione da non perdere per il sistema Italia che può sfruttare gli investimenti in tecnologia per accelerare la transizione digitale e permettere alle imprese di continuare a competere su scala globale. Ne è convinto Paolo Bergamo, amministratore delegato di OverIt, azienda tech made in Italy che da vent’anni supporta le aziende nella gestione digitalizzata delle quotidianità.

“Il sistema è un pochino indietro dal punto di vista dell’infrastruttura di mobilità vera e propria e di infrastruttura dal punto di vista digitale.

Le due nuove grandi autostrade del futuro per chi vuole fare business”.

I finanziamenti del Pnrr possono rimettere l’Italia in corsa: dei quasi 200 miliardi che arriveranno nel nostro Paese 125 sono destinati alle transizioni digitale ed ecologica e all’infrastrutture per la mobilità sostenibile.

“La digitalizzazione è una parte indispensabile dell’evoluzione economica e del Pnrr. Tutte le buone idee che ci sono in Italia con le infrastrutture digitali possono essere vendute in tutto il mondo.

Non è una cosa che aumenta la possibilità di business ma è un requirement per rimanere competitivi nel business”.

Non una singola ‘killer app’ sulla quale scommettere, ma un trend da seguire che si sta consolidando tra consumatori e le imprese: l’experience economy, che prevede l’adozione di modelli in abbonamento superando la fase di acquisto dei beni fisici e digitali.

“Tutte le tecnologie che dobbiamo tenere sotto occhio sono quelle che abilitano questo nuovo modello di fare business. Perché prendersi l’onere di comprare delle cose e poi mantenerle che poi diventano un fardello da gestire: è molto più semplice lasciare la gestione di questi asset a chi lo fa di mestiere che siano hardware o software e goderne dei benefici”. Una tendenza emersa a livello consumer già con la sharing economy e che si sta affermando nel mondo delle imprese con i piani as-a-service.