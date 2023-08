Pnrr: Paita (Iv), 'incredibile lasciare senza finanziamento opere fondamentali'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Le vuote rassicurazioni del ministro Fitto si scontrano con la dura realtà: non ci sono i finanziamenti alternativi per le opere escluse dal Pnrr, come avevamo ampiamente anticipato. Mancano 16 miliardi che il governo deve affrettarsi a trovare perché &...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Le vuote rassicurazioni del ministro Fitto si scontrano con la dura realtà: non ci sono i finanziamenti alternativi per le opere escluse dal Pnrr, come avevamo ampiamente anticipato. Mancano 16 miliardi che il governo deve affrettarsi a trovare perché è incredibile che progetti fondamentali, come quelli per la lotta al dissesto idrogeologico, tra gli altri, restino scoperti". Lo afferma Raffaella Paita, senatrice di Azione-Italia viva e coordinatrice nazionale di Italia viva.

“Quanto rileva il dossier di monitoraggio del Parlamento non lascia adito a dubbi: la nuova fonte di finanziamento di quelle opere non è indicata. Il governo smetta di combinare pasticci, salvo poi dire che va tutto bene. Chiederemo questo pomeriggio al ministro Fitto un chiarimento in Aula al Senato. E non ci accontenteremo di risposte vaghe o evasive”, conclude Paita.