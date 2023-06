Pnrr: Pd, 'strumento fondamentale contro spopolamento aree interne'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Lo scenario che la Svimez ha rappresentato al Forum Aree Interne è molto preoccupante. La grave crisi demografica nelle aree interne rappresenta una delle più urgenti questioni sociali che riguarda il Sud e il Nord allo stesso modo". Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della Segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

"Vi è la necessità di preservare servizi essenziali che vanno dalla scuola alla sanità, dalle edicole ai distributori di carburante, dalle filiali ai presidi di legalità. Ovviamente passando per le infrastrutture come appunto l'Alta Velocità e la raggiungibilità di questi territori segnati da un atavico isolamento È l'unico modo per cercare di drenare l'emorragia da spopolamento, garantendo il diritto a restare in quelle comunità".

"Il Pnrr è lo strumento più incisivo a disposizione e siamo preoccupati da questo atteggiamento del governo nazionale che rischia di penalizzare esattamente i progetti che interessano i territori più fragili, quelli che Manlio Rossi Doria definì 'osso d’Italia'. Si tenga il prima possibile una sessione parlamentare sulle aree interne".