Pnrr: Picierno, 'governo penalizza studenti per sblocco terza rata, incapaci'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Il governo sul Pnrr continua a muoversi con sciatteria e improvvisazione, negando problemi enormi che puntualmente si materializzano. Un'incapacità complessiva che si scarica drammaticamente sul Paese e sulle fasce più deboli". Così Pina Picierno del Pd, vicepresidente Parlamento Ue.

"Per sbloccare la terza rata, già in vergognoso ritardo, il Governo ammette candidamente di posticipare l'utilizzo delle risorse per gli alloggi degli studenti. L'esecutivo gioca, per l'ennesima volta, la carta del rinvio. Purtroppo, però, questi tentativi di insabbiare i fallimenti sul Pnrrr stanno emergendo penosamente. Il governo sceglie di penalizzare la categoria sulla quale il paese deve investire di più, sulle competenze, sulle capacità, sui giovani universitari".

"Ha evitato per mesi di affrontare il confronto per non ammettere che il ritardo riguardava la parte del Pnrr più prossima al futuro, il diritto allo studio e gli strumenti di formazione. Il tempo delle scuse è scaduto".