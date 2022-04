Pnrr: Picierno organizza corso per amministratori

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Rafforzare le competenze degli amministratori in un momento, grazie al Pnrr, di straordinarie opportunità per i territori, a partire dalla costruzione di una rete di esperienze tra le amministrazioni del Mezzogiorno, anche favorendo lo scambio di buone pratiche amministrative.

Con questo obiettivo fondamentale prende oggi il via, alle ore 18, il percorso formativo 'Pnrr: il futuro è adesso', rivolto agli amministratori locali sul Pnrr ed i Fondi strutturali. Il corso è presieduto ed organizzato dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ed è coordinato da Giuseppe Marino, già assessore alle Politiche comunitarie della Città metropolitana di Reggio Calabria, con la direzione scientifica di Patrizia Minardi, direttore generale Regione Basilicata. Previsto il coinvolgimento, in qualità di relatori, di esperti provenienti sia dalle amministrazioni locali che da amministrazioni centrali, quali l’Agenzia per la coesione ed i ministeri.

"Sono già tantissime le iscrizioni, ma è ancora possibile partecipare. Il Pnrr -sottolinea Picierno- rappresenta un'opportunità straordinaria, ma per gestire i finanziamenti occorre che via sia una valida rete di competenze. Per questo la formazione è uno strumento decisivo, perché improvvisare significherebbe non poter programmare in modo adeguato e quindi impedirebbe di valorizzare al meglio tutte possibilità che arrivano sui territori".

Questo percorso formativo serve anche a rinsaldare il legame tra Europa e Mezzogiorno, entrando nel dettaglio di questioni fondamentali come la realizzazione dei progetti e i fondi strutturali, affinché quanto avviene nelle istituzioni europee diventi davvero patrimonio condiviso e opportunità di crescita".