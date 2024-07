Pnrr-Pniec, Ventura (Oice): positivo bilancio di metà mandato

Roma, 16 lug. (askanews) – “Ci troviamo a Napoli al Convegno sul bilancio di metà mandato della Commissione PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica organizzato dal Presidente della Commissione, il Consigliere Massimo Atelli. Siamo contenti di sentire che il bilancio della Commissione è più che positivo. Questo vuol dire che i nostri studi, i nostri progetti sono stati valutati positivamente. Come progettisti vorremmo sottolineare però la mancanza di voci nelle tariffe del Codice Appalti su alcune attività ambientali. Come OICE, stiamo partecipando ai tavoli di lavoro sulla revisione del Codice appalti con ANAC, ANCE e altre istituzioni. Stiamo lavorando sul Decreto parametri, bando tipo, requisiti di partecipazione, equo compenso ecc. Un esempio è la relazione di sostenibilità ambientale ed il DNSH, parti integranti del PFTE ma anche di questioni più tecniche dal punto di vista ambientale, come la VINCA (valutazione di incidenza), la relazione di impatto acustico. Si tratta di attività che sono necessarie ai fini dell’approvazione degli studi ma che, spesso, non trovano riscontro nel tariffario. Come società di ingegneria “VDP” di cui sono Amministratore, ci troviamo di fronte stazioni appaltanti che richiedono queste attività che purtroppo non possono essere pagate. Notiamo quindi una “vacatio” dal punto di vista tariffario sul Codice Appalti e speriamo che giornate come queste aiutino a risolvere il problema”. Lo afferma il delegato per l’ambiente di Oice Francesco Ventura, Amministratore Unico di VDP S.R.L.