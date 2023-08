Pnrr; Procaccini (Fdi-Ecr), 'Fitto ha fatto giustizia su campagna disinformazione opposizioni'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, oggi con le sue comunicazioni alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr, ha fatto giustizia in merito alla campagna di disinformazione condotta in questi mesi dalle ...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, oggi con le sue comunicazioni alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr, ha fatto giustizia in merito alla campagna di disinformazione condotta in questi mesi dalle opposizioni sulla linea del governo Meloni rispetto al Piano". Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini.

"Nel merito la scelta di riunire i Fondi di coesione e il Pnrr sotto la stessa governance si è rilevata assolutamente vincente. Inoltre, nel mio ruolo di responsabile Energia di Fratelli d’Italia, rilevo che lo spostamento di alcuni obiettivi sul Repower Eu consentirà all’Italia di garantirsi una efficienza energetica strutturale, senza dover dipendere da soluzioni emergenziali, quasi sempre esterne. In particolar modo il fatto che vi sia un piano per lo sviluppo delle energie rinnovabili dovrebbe essere apprezzato da tutti coloro che hanno sempre sostenuto di dover investire in tali energie. Di sicuro si tratta del più grande investimento mai fatto dall’Italia sulle rinnovabili. Anche questo è un altro successo del governo Meloni", conclude Procaccini.