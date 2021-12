Pnrr: prosegue 'Italiadomani', venerdì L'Aquila, poi Milano e Padova

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – Proseguono in tutta Italia gli incontri dell’iniziativa ‘Italia Domani – Dialoghi sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza’, promossa dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Le prossime tappe previste sono il 10 dicembre a L’Aquila, il 13 a Milano e il 17 a Padova.

Nel capoluogo abruzzese l’evento avrà inizio venerdì 10 alle ore 11 presso il Ridotto del Teatro comunale in piazza del Teatro.

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il capo del dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del consiglio, Marco Leonardi, spiegheranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse.

Interverrà il sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi. Saluto istituzionale del presidente della Regione, Marco Marsilio.