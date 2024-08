Pnrr: Rampelli, 'primi in Ue a ottenere V rata e 34% opere cantierizzate'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Devo fare i complimenti al Ministro Fitto perché il Governo Meloni primeggia in Europa. Abbiamo raggiunto l'erogazione della quinta rata del Pnrr per primi e siamo avanti nei progetti. Alcuni obiettivi erano surreali e li abbiamo modificati perché ...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Devo fare i complimenti al Ministro Fitto perché il Governo Meloni primeggia in Europa. Abbiamo raggiunto l'erogazione della quinta rata del Pnrr per primi e siamo avanti nei progetti. Alcuni obiettivi erano surreali e li abbiamo modificati perché irrealizzabili, per fortuna non abbiamo ascoltato l'opposizione che non li voleva toccare". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, a Coffe Break su La7.

"Nel 2026 – prosegue – penso che riusciremo a realizzare la maggior parte degli obiettivi che, ricordo, sono stati fissati da altri governi, compreso lo stanziamento di meno del 10% dei 200 miliardi per la sanità. Chi è pessimista tifa contro l'Italia. Le opere verranno realizzate nonostante il tempo a disposizione sia ridicolo e poco compatibile con le tempistiche italiane. Per il Giubileo del 2000 era stata messa in cantiere la Metro C la cui stazione di Piazza Venezia sarà attiva tra dieci anni. Ben 34 anni per un'opera infrastrutturale strategica. Dal 2022 al 2026 sono quattro anni. Qualcuno ha mai visto grandi opere realizzate in quattro anni? Progettazioni, gare, appalti, esecuzione, collaudi. Se siamo al 34% di opere cantierizzate mi sembra che davvero si possa dichiarare che siamo stati bravissimi e infatti l'erogazione della 5ª rata da Bruxelles, che non ci ha mai regalato nulla, lo dimostra", conclude Rampelli.