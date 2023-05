Pnrr: relazione a Camere in 161 pagine e 8 capitoli, 'obiettivo piena realizzazione'**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Centosessantuno pagine, 8 capitoli, tabelle e grafici a supporto. E' la terza relazione sullo stato di attuazione del Pnrr che il governo invierà alle Camere, oggi oggetto dell'informativa del ministro Raffaele Fitto in Cdm. Nell'introduzione, affidata al premier Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio indica un "obiettivo" "chiaro: ottimizzare al meglio l'occasione che arriva dal Pnrr, compiendo scelte strategiche, chiare ed efficaci, velocizzando al massimo le procedure e garantendo che le risorse possano arrivare a terra".

Nella relazione, viene illustrata al capitolo 8 la riprogrammazione del Pnrr, mentre in conclusione del documento viene puntualizzato che "le misure che saranno oggetto di riprogrammazione sono quelle che hanno registrato: notevole ritardo nella fase di avvio; rilevante incremento dei costi a causa dell’inflazione e della mancanza di materie prime; estrema parcellizzazione degli interventi; difficoltà di natura normativa, attuativa e autorizzativa che non consentono di realizzare gli interventi nei tempi e nelle modalità previste".

"Per tutti gli interventi che non consentono il rispetto dei tempi e delle condizionalità previste dalle disposizioni nazionali ed europee il Governo intende riprogrammarli – viene dunque spiegato nel documento – d’intesa con le singole amministrazioni responsabili, nell’ambito di altre fonti di finanziamento nazionali disponili a legislazione vigente a partire da una riprogrammazione del Piano nazionale complementare. Analogamente per alcuni interventi di carattere strategico nazionale coerenti con le priorità e le finalità del PNRR potranno essere salvaguardati ponendoli a carico della programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 in relazione agli obiettivi temporali di spesa. L’obiettivo comune come più volte ribadito è quello di assicurare la piena realizzazione del Piano e soprattutto assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti".