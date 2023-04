Pnrr: Ricci, 'scaricabarile governo per coprire incapacità'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Il governo Meloni continua con lo scaricabarile. Ci vogliono convincere che se si perdono i fondi del Pnrr, è meglio così. Vogliono trasformare una missione nazionale – scuole, asili e infrastrutture – in un peso per il Paese. Una narrazione tossica per coprire le loro incapacità". Lo dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd.