Pnrr: Richetti, 'approccio governo ci preoccupa, tenere in conto Upb'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "L'Ufficio parlamentare di bilancio certifica che non è noto dove e come verranno individuate le risorse necessarie a rifinanziare i progetti cancellati dal Pnrr, mettendo così in serio pericolo la loro stessa realizzazione, né se queste nuove risorse esistano davvero. Questo richiamo ci preoccupa tanto quanto l’approccio che il governo ha verso la rimodulazione: il Piano serve al Paese, non è appannaggio di questa maggioranza, ed è necessario a colmare divari e a recuperare ritardi. È inconcepibile che siano a rischio i fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico, alla sanità pubblica, agli enti locali. Noi abbiamo offerto, e continuiamo a farlo, la nostra collaborazione e responsabilità per una revisione sostenibile del Piano, chiedendo loro di non sprecare un’occasione che, se venisse mancata, penalizzerebbe l’Italia di oggi e quella di domani". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati.