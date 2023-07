Pnrr: Roggiani (Pd), 'Lombardia è ferma e in ritardo su tutti gli obiettivi'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “L’audizione di oggi sul Pnrr di Marco Alparone, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e vice presidente di Regione Lombardia, lascia molto perplessi e non fa che aumentare i dubbi sulla corretta applicazione del cronoprogramma”. Così la deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana Pd Milano.

“Alparone – aggiunge Roggiani – ha dichiarato che la Lombardia avrebbe raggiunto tutti i milestone mentre invece secondo openpnrr.it la sua Regione è in ritardo su tutti gli obiettivi. I numeri sono indecenti: 7 obiettivi su 9 sono ancora a percentuale di completamento zero per cento. Sui restanti due obiettivi, per le assunzioni la percentuale di completamento è all’11,75% e per la formazione del personale della PA è allo 0,16%, ovvero nulla. La verità quindi è che la Lombardia sul Pnrr è ferma. Lo ha confermato anche il giudizio di parificazione della Corte dei Conti presentato venerdì scorso, dove è scritto nero su bianco che l’obiettivo prioritario del Sistema Sanitario Lombardo di realizzare Ospedali di Comunità e Case di Comunità è ben lontano dall’essere raggiunto".

"La Corte evidenzia mancanza di chiarezza tra i trasferimenti statali ricevuti, gli impegni di spesa e i pagamenti per il personale impiegato nella rete di assistenza sanitaria territoriale. Inoltre a fronte degli impegni di spesa in conto capitale sui fondi del PNRR (463 milioni) non risultano dai documenti contabili i corrispondenti pagamenti effettuati nell’esercizio 2022. Tutto questa mancanza di trasparenza è inaccettabile. Il Presidente Fontana ha il dovere di fare immediatamente chiarezza”.