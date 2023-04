Pnrr: Salvini, 'Molinari? Dirottare fondi su altri progetti non lesa maestà ma buon senso'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Dirottare i fondi su altri progetti" cambiando alcune destinazioni del Pnrr "non penso sia lesa maestà ma buon senso. Questo diceva Molinari. Io conto che l'Italia dimostrerà di sapere usare bene i soldi prestati. Siccome sono soldi prestati e non regalati, come diceva Molinari, è giusto che vengano spesi bene. Ma io sono certo che l'Italia li spenderà bene e" con il Next Generation Eu "cambierà il volto dell'Italia". Così il vicepremier Matteo Salvini, alla stampa estera.