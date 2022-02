Pnrr: Sangalli, 'opportunità irripetibile, coinvolgere territori e imprese'

Milano, 18 feb. (Adnkronos) – "Il Pnrr, anche per la Lombardia, rappresenta una opportunità irripetibile di crescita e di innovazione profonda. Le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea sono vincolate a progetti e riforme fondamentali per la ripresa economica post pandemia.

Proprio per questo è indispensabile un percorso attuativo che coinvolga costantemente territori e sistema imprenditoriale". Lo afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, aprendo l'evento 'Orizzonte 2026. Riforme, risorse ed opportunità per il rilancio del Terziario', dedicato al Pnrr che, in Lombardia, vedrà risorse con ricadute dirette sul territorio per oltre 6 miliardi di euro.

"Fino ad oggi le imprese, che risultano ancora poco informate sul Pnrr, chiedono soprattutto semplificazioni burocratiche e riforma fiscale.

Sul fronte delle infrastrutture immateriali lo sviluppo della banda ultra larga resta uno degli obiettivi più rilevanti per rafforzare il processo innovativo della nostra economia e della nostra società", spiega. A inaugurare il ciclo di appuntamenti Irene Tinagli, presidente della commissione agli Affari economici e monetari del Parlamento europeo. All’incontro, rivolto al sistema Confcommercio, ha partecipato inoltre Luca Tamini, docente di Urbanistica e responsabile scientifico del Laboratorio URB&Com del Politecnico di Milano.

Sono stati inoltre presentati i risultati di una rilevazione di Confcommercio Lombardia su un campione di 300 imprese del terziario regionale. Tra le attese circa le riforme necessarie per l’attuazione del Pnrr, quella fiscale e la semplificazione burocratica, giudicate prioritarie da oltre il 70% delle imprese di commercio, turismo, servizi e trasporti. Mentre il lascito maggiore saranno importanti passi avanti sul potenziamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche e sulla sostenibilità ambientale.

Il 50% degli imprenditori raggiunti, rileva però di essere ancora poco informato su contenuti e obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.