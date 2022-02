Pnrr: Scannapieco (Cdp), 'primi risultati positivi ma occorre accelerare'

Parma, 12 feb. (Adnkronos) – "Finora i risultati sui tempi" dell'attuazione dei progetti del Pnrr "sono positivi, ma non c’è tempo di sedersi sugli allori". Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, in collegamento con il congresso dell’Assiom Forex a Parma.

"Dobbiamo fare uno sforzo straordinario di velocità per creare discontinuità con i processi e i meccanismi del passato, che hanno impedito all'Italia di conseguire il suo pieno potenziale di crescita", ha spiegato Scannapieco. "Il Pnrr ha dei tempi serratissimi e dobbiamo fare uno sforzo di velocità, altrimenti siamo condannati a una crescita molto bassa". Per l'ad di Cdp "l’errore maggiore è considerare il Pnrr esclusivamente come un’iniziativa finanziaria".