Pnrr: Schlein a Meloni, 'togliere fondi a nidi errore imperdonabile da premier donna'**

Roma, 11 giu.(Adnkronos) – "Siamo preoccupati quando sentiamo che il governo potrebbe togliere risorse di progetti del Pnrr" come quelli che riguardano "i nidi, Sarebbe un errore imperdonabile da parte di un governo guidato prima premier donna. I nidi non solo riducono le disuguaglianze ma sono un servizio fondamentale per le famiglie e aiutano il lavoro femminile". Così Elly Schlein al Tg1.