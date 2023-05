Pnrr: Schlein, 'governo riferisca in Parlamento'**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Questo governo sta rallentando l'attuazione del Pnrr, mettendo in difficoltà i comuni e le imprese, sta rischiando di farci perdere un'occasione storica e irripetibile per l'Italia. Vengano a riferire in Parlamento su quello che intendono fare ...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Questo governo sta rallentando l'attuazione del Pnrr, mettendo in difficoltà i comuni e le imprese, sta rischiando di farci perdere un'occasione storica e irripetibile per l'Italia. Vengano a riferire in Parlamento su quello che intendono fare per il Pnrr". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram.