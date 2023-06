Home > Askanews > Pnrr, Schlein: il governo Meloni sembra viverlo come un peso Pnrr, Schlein: il governo Meloni sembra viverlo come un peso

Roma, 19 giu. (askanews) – Sembra che la destra viva “come un peso” il Pnrr. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in direzione. “Sembra quasi come se lo mal sopportasse, come se lo vivesse come un peso. Sono mesi che chiediamo di riferire in Aula quali modifiche intenda fare. E intanto rischiamo di perdere una rata da 19 miliardi. Siamo a giugno, sveglia”.

