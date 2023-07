Pnrr: Schlein, ‘non perdiamo occasione perché ha visione Italia del futuro’

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Non perdiamo occasione per attuare il Pnrr, che ha un freddo acronimo ma dentro ha una visione del futuro del Paese e dell’Europa. Io ho fatto un mandato da europarlamentare, dal 2014 al 2019, e non ce lo sognavamo di avere una politica espansiva fatta di inv...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Non perdiamo occasione per attuare il Pnrr, che ha un freddo acronimo ma dentro ha una visione del futuro del Paese e dell’Europa. Io ho fatto un mandato da europarlamentare, dal 2014 al 2019, e non ce lo sognavamo di avere una politica espansiva fatta di investimenti per il futuro orientati alla trasformazione digitale che può servire a semplificare la vita, il lavoro, i processi produttivi a patto che sia legata a politiche distributive”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, intervenendo alla quinta assemblea nazionale Ancc-Coop ‘Creare futuro – Una buona spesa può cambiare il mondo’.

“Anche la conversione ecologica è una grande opportunità di buona impresa nel nostro Paese. Abbiamo un potenziale molto significativo sull’economia circolare: dobbiamo sostenere le aziende in questa direzione, riducendo l’effetto negativo che abbiamo sul Pil”, continua. “Il rifiuto è un costo per tutti, riciclare è invece un beneficio per tutti”, conclude Schlein.