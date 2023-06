Pnrr: Scotto, 'da oggi non più dl Pa, ma dl bavaglio Corte conti&...

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Dopo questo voto non si chiamerà più dl per il rafforzamento della P.a. ma decreto bavaglio Corte dei conti". Così Arturo Scotto nelle dichiarazioni di voto, a nome del Pd, sull'emendamento sulla Corte dei conti nella riunione delle com...