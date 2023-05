Pnrr: Silvestri, 'inaccettabile usare soldi per munizioni'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "La possibilità paventata a livello europeo di usare i fondi del PNRR per produrre munizioni non tiene conto degli obiettivi per i quali il piano ha preso forma e vita. Anzi, rischia di depotenziare i suoi propositi di resilienza e di rilancio”. Lo afferm...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "La possibilità paventata a livello europeo di usare i fondi del PNRR per produrre munizioni non tiene conto degli obiettivi per i quali il piano ha preso forma e vita. Anzi, rischia di depotenziare i suoi propositi di resilienza e di rilancio”. Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Avvisiamo sin da ora il governo Meloni che non permetteremo che questi soldi vengano usati per produrre armi a discapito degli investimenti su scuola, sanità e trasporti che possono e devono migliorare la qualità della vita dei cittadini”, conclude.