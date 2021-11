Pnrr, Sottosegretaria Nesci: focus strutturale su sostenibilità

Roma, 26 nov. (askanews) – “Il Pnrr inserisce oltre 13 miliardi di euro per il superbonus e l’efficientamento energetico. Finalmente il nostro paese guarda

alla sostenibilità ambientale e lo fa in maniera strutturale. Importante è sottolineare quanto sia fondamentale e d’avanguardiritrovarsi su questi temi per gestire i nostri territori in maniera sana, per la salubrità non soltanto dell’ambiente ma anche dell’uomo”.

Lo ha affermato Dalila Nesci, Sottosegretaria al Ministero per il Sud e la coesione territoriale, in occasione della presentazione alla Società Geografica Italiana del 19° Rapporto Gli italiani, il solare e la green economy con focus su Rinnovabili e paesaggio realizzato dall’Osservatorio sul solare della

Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi.