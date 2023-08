Pnrr: Stancanelli (Fdi-Ecr), 'su ipotetico scippo fondi a Catania allarmismo inutile'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "In merito alle dichiarazioni sull’ipotetico scippo dei fondi del Pnrr a Catania rilevo un allarmismo inutile e spropositato. Infatti, non solo non ci sarà alcuno scippo di risorse, ma proprio grazie all'azione del governo Meloni e del ministro Fitt...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "In merito alle dichiarazioni sull’ipotetico scippo dei fondi del Pnrr a Catania rilevo un allarmismo inutile e spropositato. Infatti, non solo non ci sarà alcuno scippo di risorse, ma proprio grazie all'azione del governo Meloni e del ministro Fitto quelle opere potranno essere realizzate”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr Raffaele Stancanelli.

"Il governo – continua – infatti fin dal suo insediamento ha messo in atto una puntuale azione di ricognizione su risorse, modalità e tempi di ogni singolo intervento per verificare quali di essi possa essere realizzato effettivamente entro il 30 giugno 2026, nel pieno rispetto dei regolamenti europei e delle rispettive regole di rendicontazione. Cosi come ricordiamo al collega Giarrusso che dovrebbe sapere che attualmente la proposta di modifica del Pnrr è al vaglio della Commissione europea e solo una volta approvata ci sarà da parte del governo il finanziamento con fonti alternative sulle quale sono già state date rassicurazioni e che crediamo non ci siano motivi perché non vengano mantenute". "Insomma, ancora una volta si racconta la realtà per come non è, si grida al lupo al lupo, invece di ringraziare il governo per il lavoro fatto in questi mesi per far sì che il Pnrr sia una storia di successo, e non l'ennesima occasione persa", conclude Stancanelli.