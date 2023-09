Pnrr: Trancassini (FdI), 'ok Ue a modifiche quarta rata dimostra buon lavoro governo'

Pnrr: Trancassini (FdI), 'ok Ue a modifiche quarta rata dimostra buon la...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Dopo il via libera della Commissione Ue al pagamento della terza rata del Pnrr oggi è arrivata l’approvazione da parte del Consiglio Ue alle modifiche proposte dall’Italia per la quarta rata. Un’ottima notizia che dimostra il grande e proficuo lavoro portato avanti dal governo Meloni e dal ministro Fitto con l’Ue ed è anche la migliore risposta alle previsioni catastrofiche dell’opposizione". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini.