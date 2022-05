Pnrr, Tufarelli: punto fermo per alleanza generazionale

Roma, 26 mag. (askanews) – “Oggi qui abbiamo messo un punto fermo su quella che è l’alleanza generazionale fra le giovani generazioni (quelle a cui la Next Generation EU è rivolta) e le generazioni più grandi (quelli che sono i protagonisti della spesa e che sono stati i protagonisti dei progetti per questo fondo). È importante che questa alleanza tenga, è veramente il segreto perché i progetti che noi abbiamo avviato e che stiamo realizzando per il paese abbiano poi la prosecuzione opportuna anche dopo i sei anni stabiliti dalla durata del PNRR.

La seconda sfida è quella che questi fondi e questi interventi siano coordinati con la programmazione in corso – che vedrà la sua fine nel 2023 – e la nuova programmazione 2021-27″.

Lo ha detto Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio, alla Innovation Smart Energy Conference promossa a Roma da Angi.

“Da questo coordinamento e da questa alleanza dipende la riuscita del paese e forse anche un po’ la riuscita di quello che è il progetto europeo”, ha aggiunto.