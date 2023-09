Pnrr: Ue, 'domani riunione con Fitto per ben avviare analisi Commissione'**

**Pnrr: Ue, 'domani riunione con Fitto per ben avviare analisi Commissio...

**Pnrr: Ue, 'domani riunione con Fitto per ben avviare analisi Commissio...

Bruxelles, 3 set. (Adnkronos) - "L'Italia ha presentato la richiesta di revisione del Pnrr, come previsto. Domani infatti è in agenda un incontro con il ministro Fitto che consentirà il buon avvio del lavoro di analisi della Commissione". Lo ha detto all'Adnkronos i...

Bruxelles, 3 set. (Adnkronos) – "L'Italia ha presentato la richiesta di revisione del Pnrr, come previsto. Domani infatti è in agenda un incontro con il ministro Fitto che consentirà il buon avvio del lavoro di analisi della Commissione". Lo ha detto all'Adnkronos il portavoce della Commissione Ue Eric Mamer, parlando della missione del ministro per gli Affari Ue, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto, domani a Bruxelles.

Nella riunione di Fitto con Celine Gauer, capo della task force Ue per il Recovery Fund, si parlerà del nuovo piano presentato ad agosto dall'Italia assieme al capitolo Repower. Rispetto al Pnrr del 2021, la revisione prevede di rivedere 144 investimenti e riforme relative alle sei aree tematiche del piano. "La Commissione non commenterà prima della fine della sua analisi", ha dichiarato il portavoce.