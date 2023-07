Pnrr: Verducci (Pd), 'governo incapace e disastroso, a rischio futuro nuove generazioni'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Quanto accaduto è gravissimo. L'incapacità del governo italiano sta mettendo a rischio la realizzazione di 7500 nuovi posti letto per studenti universitari. L’Europa non ha validato l’obiettivo collegato alla terza tranche dei fondi Pn...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Quanto accaduto è gravissimo. L'incapacità del governo italiano sta mettendo a rischio la realizzazione di 7500 nuovi posti letto per studenti universitari. L’Europa non ha validato l’obiettivo collegato alla terza tranche dei fondi Pnrr, sul quale resta l’opacità della gestione affidata ai privati. Questo nonostante le rassicurazioni date anche nelle ultime settimane dalla ministra Bernini". Inizia così, in una nota, Francesco Verducci, senatore del Partito democratico e membro della commissione Cultura e Istruzione di Palazzo Madama.

"Ci sono migliaia di ragazze e ragazzi, studenti e giovani ricercatori, che devono fare i conti con una situazione drammatica, tra mancanza di posti letto, aumento spropositato degli affitti e del costo della vita a causa dell’inflazione – continua -. E il governo Meloni che fa? Nulla. Anzi peggio: non è in grado di utilizzare risorse europee che sono ossigeno per il nostro diritto allo studio".

"L'incapacità del governo colpisce il diritto all’abitare e il diritto allo studio, in particolare di studenti provenienti da famiglie a basso reddito. Le nuove strutture pubbliche di residenza universitaria avrebbero dovuto dare una risposta urgente e assolutamente necessaria, in un contesto dove l’Italia è tra le ultime in Europa nel rapporto studenti/posti letto. Il Pd continuerà a lottare per realizzare questi investimenti. Siamo a disposizione per superare ogni ostacolo: ma la maggioranza, che ha la responsabilità di governare, indichi una strada, anziché navigare a vista. Entro il 2026 il Paese ha circa un miliardo di euro per portare a compimento 60mila posti in nuovi studentati. Il governo smetta di dormire e si attivi per non perdere risorse indispensabili al futuro delle nuove generazioni", conclude Verducci.