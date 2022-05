Pnrr: Vezzali, ‘per cluster 3 segnalo totale partecipazione Federazioni’

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – "Per il cluster 3 mi preme segnalare che il tasso di partecipazione degli enti coinvolti è stato pressoché totale, e ha compreso il 91% delle federazioni sportive, di cui il 100% delle federazioni paralimpiche, in piena conformità con gli obiettivi di inclusione sociale".

Così la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, nell’audizione alla commissione Cultura della Camera sullo stato di avanzamento della Componente "Sport e inclusione sociale" del Pnrr, e sul bando "Sport e Periferie 2020" del Dipartimento per lo sport.

Il Pnrr Sport e inclusione sociale "è stato suddiviso in tre cluster. In riferimento ai cluster 1 e 2, dedicati alla realizzazione di nuovi impianti e alla rigenerazione degli esistenti per un totale di 538 milioni di euro – 350 per le nuove realizzazioni e 188 per le rigenerazioni – sono pervenute 159 manifestazioni di interesse, per un numero totale di oltre 260 interventi, coinvolgendo oltre il 95% dei Comuni che per fascia demografica avevano accesso al finanziamento", ha aggiunto Vezzali.