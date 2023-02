Pnrr: von der Leyen cita Piersanti Mattarella, 'progetti non durano solo manovrati dall'alto'

Pnrr: von der Leyen cita Piersanti Mattarella, 'progetti non durano solo...

(AdnKronos) (Tog/Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a Palermo per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi, cita Piersanti Mattarella, prima di incontrare il capo dello Stato Sergio, fratello del presidente della Regione Sicilia, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 in via della Libertà, nel capoluogo siciliano.

"Presidente Mattarella – dice von der Leyen, parlando del Pnrr e delle prospettive che il piano apre per la Sicilia, in particolare per i giovani – c'è una frase di suo fratello che mi ha colpita profondamente.

Piersanti Mattarella era convinto che l'Italia e l'Europa avessero la responsabilità di aiutare il Mezzogiorno a trasformarsi, ma ha anche detto, e cito: 'Nessun progresso può attecchire e durare manovrato dall'alto, senza mettere in moto le energie nascoste e senza il loro entusiasmo'".