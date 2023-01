Pnrr, Zangrillo: "Al lavoro con Fitto per assunzioni a supporto degli enti locali"

(Adnkronos) - "Sono state assunte mille persone per supportare gli enti territoriali nel periodo di svolgimento del Pnrr, stiamo cercando di dare una risposta soprattutto ai piccoli comuni in termini di disponibilità delle figure dei segretari comunali, una situazione particolarmente cr...

(Adnkronos) – "Sono state assunte mille persone per supportare gli enti territoriali nel periodo di svolgimento del Pnrr, stiamo cercando di dare una risposta soprattutto ai piccoli comuni in termini di disponibilità delle figure dei segretari comunali, una situazione particolarmente critica, in quanto solo il 10% dei piccoli comuni dispongono di questa figura.

E già qualcosa abbiamo fatto per ulteriori risorse finanziarie e la novità è che stiamo lavorando con il ministro Fitto per individuare ulteriori risorse finanziarie per poter assumere altre competenze a supporto degli enti territoriali nella realizzazione del Pnrr". Lo ha affermato il ministro per la Pa Paolo Zangrillo durante un'audizione sulle linee programmatiche del dicastero alle commissioni riunite di Affari costituzionali e Affari sociali del Senato.