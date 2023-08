Pnrr: Zingaretti (Pd), 'il governo fa la guerra ai più fragili'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Il Pnrr e NextGeneration Eu sono stati una grande conquista della sinistra e del centrosinistra italiano. Mentre le persone morivano in corsia per il Covid, abbiamo avuto la forza di imporre all'Europa un'idea solidale e di sviluppo e di rimettere al centro...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Il Pnrr e NextGeneration Eu sono stati una grande conquista della sinistra e del centrosinistra italiano. Mentre le persone morivano in corsia per il Covid, abbiamo avuto la forza di imporre all'Europa un'idea solidale e di sviluppo e di rimettere al centro il lavoro, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture, l'innovazione, per guardare non solo alla sconfitta del virus ma per ricostruire e far rinascere l'Italia". Lo dice Nicola Zingaretti, deputato del Partito democratico e presidente della Fondazione Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.

"Oggi vediamo ancora di più la differenza tra noi e la destra – prosegue l'ex segretario del Pd -. La destra sta sbagliando perché al Pnrr non ha mai creduto e perché in maniera un po' goffa ha buttato risorse. Noi abbiamo denunciato questi ritardi e ieri abbiamo avuto la conferma che avevamo ragione perché il ministro Fitto alla Camera ha dovuto ammettere che 16 miliardi di euro sono scomparsi da quella programmazione. Ha detto che verranno rifinanziati, ma non si sa come, anzi il Centro studi di Camera e Senato ha detto che non c'è traccia di un rifinanziamento". "Questo è il vero volto della destra, una destra di classe che fa la guerra ai più deboli e non contempla nella sua cultura di governo il tema del superamento delle disuguaglianze", conclude Zingaretti.